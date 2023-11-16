أسعار الذهب تتصاعد على خلفية توقعات لتحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

(MENAFN
) شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا معتدلًا اليوم الخميس بتاريخ 16 نوفمبر، دعمته توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، ولكن ارتفاع الدولار قيد الارتفاعات. ارتفع الذهب في عمليات التداول الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 1961.81 دولار للأوقية بحلول الساعة 0315 بتوقيت جرينتش، في حين استقرت عقود الذهب الأمريكية عند 1964.60 دولار.
كما قال مات سيمبسون، رئيس محللي سيتي اندكس: "تهدأت التقلبات في أسعار الذهب بعد الحماس الذي تلا الإعلان عن معدل التضخم في الولايات المتحدة، ويبدو أنها ثابتة تماما حول 1960 دولارًا، على الرغم من محاولة الدولار استعادة بعض خسائره." استمر الدولار في ارتفاعه مقابل العملات المنافسة بعد بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.
كذلك دعم وقوف مؤشرات على تباطؤ التضخم رهانات المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أنهى دورة رفع أسعار الفائدة. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الثمين، الذي لا يولد عوائدًا ويستخدم كحواجز ضد التضخم.
في حين شهدت الفضة انخفاضًا بنسبة 0.4 في المائة في عمليات التداول الفوري، لتستقر عند 23.36 دولار للأوقية. وتبعتها البلاتين بانخفاض نسبته 0.6 في المائة، لتصل إلى 890.95 دولار، في حين انخفض البالاديوم بنسبة 0.8 في المائة، ليصل إلى 1022.93 دولار للأوقية.
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