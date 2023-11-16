مخزونات النفط الخام تصعد في الولايات المتحدة ومخزونات البنزين والمنتجات النفطية تنخفض

(MENAFN
) في أحدث تحديث من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية, كشف يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة شهدت زيادة ملحوظة، في حين شهدت مخزونات البنزين والمنتجات النفطية انخفاضا خلال الأسبوع الماضي.
كما شهدت مخزونات النفط الخام ارتفاعًا بنسبة 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 421.9 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون زيادة قدرها 1.8 مليون برميل وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز. وأوضحت إدارة المعلومات الطاقية أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 1.9 مليون برميل خلال نفس الفترة.
كذلك أفادت إدارة المعلومات الطاقية بارتفاع استهلاك مصافي النفط الأمريكية للنفط الخام، مشيرة إلى زيادة بمقدار 164,000 برميل يومياً في الأسبوع الماضي. وشهدت نسبة تشغيل المصافي ارتفاعًا بنسبة 0.9 نقطة في المائة خلال نفس الفترة.
في حين شهدت مخزونات البنزين انخفاضًا بقدر 1.5 مليون برميل، لتستقر عند 223.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، على عكس توقعات المحللين الذين كانوا قد توقعوا زيادة بقدر 0.6 مليون برميل. وشهدت مخزونات المنتجات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، أيضًا انخفاضًا، حيث انخفضت بمقدار 1.4 مليون برميل إلى 111.3 مليون خلال الأسبوع الماضي. كانت التوقعات قد أشارت إلى انخفاض أقل بمقدار 1.2 مليون برميل.
وأوضحت إدارة المعلومات الطاقية أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت بمقدار 385,000 برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، مما يقدم رؤى حول تطور الديناميات في المشهد الطاقي للبلاد.
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