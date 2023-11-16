مؤشر أسعار المنتجين ينخفض بشدة في الولايات المتحدة

(MENAFN
) في تطور ملحوظ، شهد مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكبر انخفاض له خلال ثلاثة ونصف أعوام خلال شهر أكتوبر، وذلك بفعل انخفاض حاد في أسعار البنزين. يعتبر هذا الانخفاض مؤشرًا آخر على تخفيف الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد. أظهرت إحصاءات مكتب الإحصاءات العملية في وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض بنسبة 0.5 في المائة في الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ إبريل 2020.
كما تمت إعادة تقييم بيانات سبتمبر بشكل يظهر أن المؤشر ارتفع بنسبة 0.4 في المائة بدلاً من 0.5 في المائة كما هو متداول في التقارير السابقة. جاء هذا التعديل كمفاجأة، حيث كان يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعتهم وكالة رويترز زيادة بنسبة 0.1 في المائة في المؤشر. وتؤكد الأرقام المعدلة بأن التحديات الاقتصادية تستدعي متابعة عن كثب لتحديد تأثير التقلبات في الأسعار على الظروف الاقتصادية العامة.
في حين أظهر فحص البيانات على مدى الـ 12 شهرا المنتهية في أكتوبر أن المؤشر ارتفع بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.2 في المائة في سبتمبر. يأتي هذا التقرير بعد البيانات التي أُظهرت يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر, والتي أشارت إلى استقرار أسعار المستهلك في أكتوبر، مما يضيف سياقا إضافيا للسيناريو التضخمي المتطور.
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