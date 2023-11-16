إكسبو هولدينج تعلن استمرارية أوروبا باعتمادها على الغاز الطبيعي لعشرين عاماَ

(MENAFN
) أعلنت إكسبو هولدينج، أكبر شركة للطاقة المتجددة في سويسرا، أن أوروبا ستظل تعتمد على الغاز الطبيعي لمدة تصل إلى 20 عامًا على الأقل. يأتي هذا في ظل عدم تحقيق البدائل النظيفة نموًا كاملاً حتى الآن. وأشار دومينيكو دي لوكا، رئيس قطاع التجارة والمبيعات في إكسبو، إلى أن الشركة تعتبر الغاز الطبيعي الحلا الوحيدًا في الوقت الحالي، حيث قال: "ليس لدينا حلاً آخر... سنستمر في الاعتماد على الغاز." "لا يوجد وسيلة أخرى يمكننا من خلالها التعامل مع الإنتاج غير النظامي للطاقة المتجددة."
كذلك أضاف أن الوقود الأقل تلويثًا مثل الهيدروجين لا يمكن أن يكون بديلًا فعالًا للغاز الطبيعي في الوقت الحالي، نظرًا لنقص البنية التحتية اللازمة في أوروبا للاعتماد على الهيدروجين كمصدر للطاقة. يسلط هذا التصريح الضوء على التحديات العملية في الانتقال بعيدًا عن الغاز الطبيعي، خاصة في ظل النقاشات المستمرة حول دوره في التحول الشامل نحو مصادر أكثر نظافة.
في حين يزال الحوار المستمر بشأن دور الغاز الطبيعي في التحول الطاقي يعتبر موضوعًا هامًا للغاية. وتؤكد شركات إنتاج الغاز الكبيرة، بما في ذلك عمالقة الصناعة مثل شل ومجموعة ووودسايد للطاقة، على الدور الحيوي للغاز في المنظر الطاقي على المدى الطويل. يجدر بالذكر أن شركات رائدة مثل شل وتوتال إنرجيز قامت مؤخرًا بتوقيع عقود لشراء الغاز الطبيعي المسال من قطر، بهدف توفيره لأوروبا بعد عام 2050.
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