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قصف إسرائيلي يستهدف بيت لاهيا وحي الزيتون

11/16/2023 3:14:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قنابل دخانية على مناطق في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .


وأضاف أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منازل في حي الزيتون غرب مدينة غزة.


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