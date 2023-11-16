قصف إسرائيلي يستهدف بيت لاهيا وحي الزيتون

قصف إسرائيلي يستهدف بيت لاهيا وحي الزيتون
التاريخ
11/16/2023 3:14:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قنابل دخانية على مناطق في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وأضاف أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منازل في حي الزيتون غرب مدينة غزة.
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