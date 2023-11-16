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شرط صادم من بايدن لوقف الحرب على غزة

11/16/2023 3:14:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في تصريحات الخميس، "أن الحرب ستتوقف حين تفقد حماس القدرة على القتل وارتكاب أعمال فظيعة بحق الإسرائيليين" ، على حد قوله .
وبين أنه منخرط بشدة في قضية المفاوضات لإطلاق سراح "الرهائن" وهناك تعاون كبير من قطر في هذا الملف.
وختم : "سأفعل كل ما في وسعي لتحرير الرهائن.. ولا أتحدث عن تدخل عسكري".

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