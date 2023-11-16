شرط صادم من بايدن لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في تصريحات الخميس، "أن الحرب ستتوقف حين تفقد حماس القدرة على القتل وارتكاب أعمال فظيعة بحق الإسرائيليين" ، على حد قوله .
وبين أنه منخرط بشدة في قضية المفاوضات لإطلاق سراح "الرهائن" وهناك تعاون كبير من قطر في هذا الملف.
وختم : "سأفعل كل ما في وسعي لتحرير الرهائن.. ولا أتحدث عن تدخل عسكري".
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