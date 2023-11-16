جيش الاحتلال يزعم تدمير منزل هنية وينشر فيديو

MENAFN - Al Wakeel News)قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، انه تمكن من تدمير منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه وزعم مصادرة أسلحة ووثائق استخباراتية منه.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن القوات هاجمت الليلة الماضية بالطائرات المقاتلة منزل هنية "الذي كان يستخدم، من بين أمور أخرى، كموقع لاجتماع كبار مسؤولي حركة حماس"، وفق تعبيره.



ولفت الناطق إلى أن "مقاتلي الوحدة الخاصة التابعة للواء ناحال، عثروا أثناء الاستيلاء على مخيم الشاطئ، على مستودع أسلحة تابع للقوة البحرية التابعة لحماس وقاموا بتدميره. وعثر في المستودع على أجهزة غوص وعبوات ناسفة وأسلحة".





ونقلت وكالة رويترز عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله إنه نفذ ضربة جوية على منزل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.





من الجدير ذكره أن هنية، يتواجد في خارج قطاع غزة منذ سنوات.

