موقع أكسيوس يكشف تفاصيل حول صفقة الأسرى بين المقاومة والاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال موقع أكسيوس إن المفاوضات بين الاحتلال وحماس تركز حول صفقة محتملة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس على عدد الأيام التي سيسمح فيها الاحتلال بوقف إطلاق النار مقابل إطلاق الحركة لبعض المحتجزين.ووفقا لأكسيوس، تمثل المفاوضات غير المباشرة، التي تتم من خلال جهود الوساطة القطرية، أهم جهد دبلوماسي يجري حالياً، والذي يمكن أن يفضي إلى توقف القتال المستمر منذ السابع من أكتوبر.



اقتراحان من حماس

ونقل الموقع عن مصدرين أنه خلال المحادثات التي جرت منذ بدء التوغل البري في غزة قبل أسبوعين، قدم الوسطاء القطريون لحكومة الاحتلال اقتراحين من حماس.



الاقتراح الأول: يدعو إلى إطلاق سراح 18 محتجزا لدى حماس، بينهم نساء وأطفال، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام.



وأضافت المصادر أن حكومة الحرب الإسرائيلية رفضت هذا الاقتراح قائلة إنها ستوافق على وقف القتال لمدة لا تزيد على 24 ساعة مقابل إطلاق سراح عدد قليل جدًا من المحتجزين.



الاقتراح الثاني: وهو الاقتراح الذي تمت مناقشته في الأيام الأخيرة، يتضمن إطلاق سراح تدريجي لعدد أكبر من المحتجزين على مدى عدة أيام، يتم خلالها توقف القتال.



وقالت المصادر إن حماس طلبت توقف القتال لمدة 5 أيام؛ بينما لا يريد الاحتلال وقف القتال لأكثر من 3 أيام.



وبموجب هذه الخطة، في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، ستقوم حماس بإطلاق سراح 50 امرأة وطفلاً تحتجزهم في غزة ويمكنها إطلاق سراحهم على الفور، دون التنسيق مع الفصائل الأخرى التي لديها بعض المحتجزين.



بعد ذلك، ستقوم حماس بإطلاق سراح 10 محتجزين آخرين كل يوم حتى نهاية وقف إطلاق النار، وإذا لم تفعل الحركة ذلك، فإن وقف إطلاق النار سينتهي.



وقالت المصادر إنه في إطار هذا الاقتراح سيطلق الاحتلال سراح النساء والمراهقين وكبار السن الفلسطينيين في عدة مجموعات من النساء الفلسطينيات والمسنين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.



كما سيسمح الاحتلال بدخول كميات كبيرة من الوقود إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة لاستخدامها في المستشفيات والمخابز، وستلتزم بالسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة كل يوم.



وقالت المصادر إن هذا يتطلب تعاونا من مصر.