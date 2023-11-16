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بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

11/16/2023 3:14:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين“الأونروا” طائرة طبية جديدة تحمل نحو 45 طناً من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن هذه الطائرة السادسة التي يرسلها الأردن، وهي تحمل مواد طبية ليتم تسليمها إلى المستشفيات العاملة في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذه المساعدات تأتي بهدف دعم الجهود المبذولة في رفد المستشفيات في غزة بالمستلزمات والمواد الطبية لإدامة تقديم الخدمات الصحية وعلاج المصابين في القطاع.

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