بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين“الأونروا” طائرة طبية جديدة تحمل نحو 45 طناً من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن هذه الطائرة السادسة التي يرسلها الأردن، وهي تحمل مواد طبية ليتم تسليمها إلى المستشفيات العاملة في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذه المساعدات تأتي بهدف دعم الجهود المبذولة في رفد المستشفيات في غزة بالمستلزمات والمواد الطبية لإدامة تقديم الخدمات الصحية وعلاج المصابين في القطاع.
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