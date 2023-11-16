Thursday, 16 November 2023 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زيلينسكي يعارض تجميد النزاع مع روسيا

11/16/2023 3:14:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مع صحفيين أفارقة في كييف، إن نظام كييف يعارض تجميد النزاع مع روسيا، وتم نشر تسجيل لذلك على صفحته في شبكة فيسبوك.
وأضاف زيلينسكي: "النزاع المجمد يشبه البركان النائم وسيستيقظ حتما. لذلك، لا يمكننا تحمل أي حالة من الجمود".
وأشار زيلينسكي، إلى أن إنهاء النزاع قد يتم بطرق مختلفة، لكنه يود تحقيقه بشروط كييف.
ومن المعروف أن روسيا، أعربت مرات كثيرة عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي.
في نهاية أكتوبر قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن موسكو لا تتجنب المقترحات الجادة التي يمكن أن تساعد في خفض مستوى المواجهة في العلاقات مع أوكرانيا، لكن لم ترد منذ أبريل 2022، أي مقترحات حول ذلك، بعد أن أحبط الأنجلوسكسون المفاوضات بين الجانبين.

روسيا اليوم

MENAFN16112023000208011052ID1107435301

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث