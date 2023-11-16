مبيضين: نقف في خندق الامة والدفاع عن فلسطين والأهل في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند مبيضين إن الدماء الأردنية تعانق دماء الفلسطينيين، وسالت على أرض غزة، مؤكداً أننا نقف في خندق الامة والدفاع عن فلسطين والأهل في غزة ".

أضاف مبيضين، في حديث له عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، أن الاحتلال حول غزة الى ساحة حرب ودمار كامل على جميع المرافق الحيوية والإنسانية.



وحول تعرّض المستشفى الميداني الأردني لاعتداء آثم من قبل قوات الاحتلال، أكد أن إصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة بسبب قصف إسرائيلي على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين يضاف إلى تضحيات الجيش العربي في سبيل الدفاع عن قضايا الامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وما توجيهات جلالة الملك بالإبقاء على المستشفى الميداني إلا رسالة قوية مفادها أن الأردن سوف يقف دوماً إلى جانب الأشقاء في فلسطين.

وأضاف :" أن هذا تاريخنا المشرف الذي نفخر به.. الإصابات شرف لنا ولأهالي المصابين وجزء من كبريائنا وتضحياتنا.. هذا اكبر رد على المشككين والطابور الخامس والمشككين بجهود المستشفى الميداني وقواتنا المسلحة وخدماتنا الطبية .. ومن الطبيعي ان تقع إصابات في ظل الحرب".



وبين المبيضين، أن الاحتلال كان منزعجا من الموقف والتأثير الأردني في سياق إنتاج حالة تضامنية عربية ودولية بشأن غزة والقضية الفلسطينية ومن القرار الذي انتزعه الأردن في الجمعية العامة بالأمم المتحدة بتصويت 120 عضوا على المقترح الأردني، وبالأمس أخذ مقترح دولة مالطا بمجلس الأمن موافقة على هدن إنسانية في غزة، وهذا كله نتيجة تبيان الحقائق وكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية وأكاذيبها في حربها على المدنيين والأطفال.