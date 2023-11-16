Thursday, 16 November 2023 08:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية الصينية تكشف تفاصيل لقاء استمر 4 ساعات بين شي جين بينغ وبايدن

11/16/2023 3:14:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بين الرئيسين شي جين بينغ وجو بايدن إن المباحثات كانت شاملة وعميقة.


وتابع الوزير أن "الاجتماع استغرق أربع ساعات، وتم استخدام الترجمة الفورية طوال الوقت"، مشيرا إلى أن المباحثات بين الرئيسين سارت "بشكل جيد للغاية" وكانت "شاملة ومتعمقة".


وقال وانغ يي: "خلال اللقاء الشخصي، تبادل رئيسا البلدين وجهات النظر بشكل عميق حول القضايا الأكثر إلحاحا، مثل تطوير الفهم الصحيح لبعضهما البعض، وإدارة الخلافات بشكل صحيح، وتعزيز الحوار والتعاون".


ووفقا له، فقد ناقش الطرفان بشكل شامل القضايا الدولية مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأزمة الأوكرانية، والتغير المناخي، والذكاء الاصطناعي.


وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد وصل إلى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وتعد المحادثات بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي جو بايدن هي السابعة منذ يناير 2021، منذ تولي الأخير منصبه. وهو الاجتماع الثاني شخصيا بين الرئيسين، حيث كان الأول في نوفمبر من العام الماضي في جزيرة بالي الإندونيسية، ويزور شي جين بينغ الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

روسيا اليوم


MENAFN16112023000208011052ID1107435299

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث