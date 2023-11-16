الخارجية الصينية تكشف تفاصيل لقاء استمر 4 ساعات بين شي جين بينغ وبايدن

MENAFN - Al Wakeel News)قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بين الرئيسين شي جين بينغ وجو بايدن إن المباحثات كانت شاملة وعميقة.



وتابع الوزير أن "الاجتماع استغرق أربع ساعات، وتم استخدام الترجمة الفورية طوال الوقت"، مشيرا إلى أن المباحثات بين الرئيسين سارت "بشكل جيد للغاية" وكانت "شاملة ومتعمقة".



وقال وانغ يي: "خلال اللقاء الشخصي، تبادل رئيسا البلدين وجهات النظر بشكل عميق حول القضايا الأكثر إلحاحا، مثل تطوير الفهم الصحيح لبعضهما البعض، وإدارة الخلافات بشكل صحيح، وتعزيز الحوار والتعاون".



ووفقا له، فقد ناقش الطرفان بشكل شامل القضايا الدولية مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأزمة الأوكرانية، والتغير المناخي، والذكاء الاصطناعي.



وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد وصل إلى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وتعد المحادثات بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي جو بايدن هي السابعة منذ يناير 2021، منذ تولي الأخير منصبه. وهو الاجتماع الثاني شخصيا بين الرئيسين، حيث كان الأول في نوفمبر من العام الماضي في جزيرة بالي الإندونيسية، ويزور شي جين بينغ الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 6 سنوات.



روسيا اليوم