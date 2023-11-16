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السعودية تدين استهداف الاحتلال لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

11/16/2023 3:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية السعودية بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة.


وقالت الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الخميس :" تعرب وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين، لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر "

واكدت على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات المستمرة والوحشية لقوات الاحتلال ضد الأطفال والنساء والمدنيين.


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