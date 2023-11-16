السعودية تدين استهداف الاحتلال لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دانت وزارة الخارجية السعودية بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة.
وقالت الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الخميس :" تعرب وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين، لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر "
واكدت على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات المستمرة والوحشية لقوات الاحتلال ضد الأطفال والنساء والمدنيين.
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