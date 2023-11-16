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الحكومة : استطعنا تلبية مناجاة أم لطفلين أردنيين في غزة

11/16/2023 3:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة، عبر منصة (إكس) إنه "بعد متابعة وجهود مستمرة من مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استطعنا، بحمد الله، تلبية مناجاة سيدة فلسطينية وأم لطفلين أردنيين واجلائهم من قطاع غزة عبر معبر رفح، حيث استقبلهم فريق السفارة الأردنية لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة أمام المعبر وتم إخلاؤهم إلى القاهرة وتأمين عودتهم إلى المملكة، حيث سيصلون اليوم.
واضاف : " وبعون الله سنستمر بتنفيذ توجيهات جلالة الملك حتى إخراج آخر أردني في غزة وتأمين عودته إلى المملكة".

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