استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 إسرائيليين بعملية جنوب القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب خمسة إسرائيليين في إطلاق نار صباح اليوم الخميس في جنوب القدس المحتلة.
وقد أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 5 إسرائيليين في إطلاق نار جنوب القدس، وأضاف في وقت لاحق أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في العملية.
ونقلت القناة ١٢ الإسرائيلية أن ثلاثة أشخاص نفذوا عملية إطلاق النار جنوب القدس.
ووقع إطلاق النار عند حاجز النفق غربي بيت لحم في جنوب القدس المحتلة.
الجزيرة
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