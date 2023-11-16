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استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 إسرائيليين بعملية جنوب القدس

11/16/2023 3:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب خمسة إسرائيليين في إطلاق نار صباح اليوم الخميس في جنوب القدس المحتلة.

وقد أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 5 إسرائيليين في إطلاق نار جنوب القدس، وأضاف في وقت لاحق أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في العملية.


ونقلت القناة ١٢ الإسرائيلية أن ثلاثة أشخاص نفذوا عملية إطلاق النار جنوب القدس.
ووقع إطلاق النار عند حاجز النفق غربي بيت لحم في جنوب القدس المحتلة.

الجزيرة

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