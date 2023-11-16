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الفايز: عمل إجرامي آثم وجبان

11/16/2023 3:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دان رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز العمل الإجرامي الآثم والجبان الذي استهدفت فيه قوات الاحتلال نشامى قواتنا المسلحة العاملين في المستشفى الميداني الأردني في غزة ونتج عنه إصابة 7 من كوادره، أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني تجاه مصابين فلسطينيين تعرضوا للقصف الإسرائيلي .
وقال الفايز اننا في الوقت الذي ندعو فيه ان يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى، فإننا نؤكد ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي، وخاصة الدول الداعمة للكيان المحتل المسؤولية ويفرض على الاحتلال وقف جرائم الحرب التي ترتكبها بحق العزل، وعليها أن توقف حرب الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية .
وقال رئيس مجلس الاعيان ان هذا العمل الجبان لن يثني الأردن عن القيام بواجبه تجاه الأشقاء في فلسطين.

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