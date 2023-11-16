قصة مغامر يعيش مع لبؤة منذ 11 عاما في أفريقيا - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دونًا عن الحيوانات الأليفة، قرر مغامر ألماني تربية لبؤة، بعدما تخلت والدتها عنها بحسب زعمه.

تعود القصة إلى عام 2012، حينما أنشأ المغامر الألماني فالنتين غرونر محمية خاصة للحياة البرية في كالاهاري بدولة ناميبيا.

آوت هذه المحمية حيوانات مفترسة كالأسود والفهود، والكلاب البرية، التي أضرت بالماشية المملوكة للأهالي.

مع بدء عمله، لاحظ غرونر لبؤة صغيرة في حاجة إلى المساعدة، حتى قرر الاعتناء بها، وخصص وقته لأجلها.



أطلق غرونر على اللبؤة اسم "سيرجا"، ووضعها في حظيرة قريبة من خيمته، وحرص على أن ترافقه إلى الأدغال يوميًا، حتى باتت تصطاد طعامها بنفسها وهي في سن 16 شهرًا.



بالوصول إلى عام 2018، غيّر غرونر محل عمله، وخصص لـ"سيريجا" محمية تبلغ مساحتها 2000 هكتار، موفرًا لها مساحة خاصة بالأسود يمكن فيها أن تواجههم، بخلاف مساحة أخرى تبلغ هكتارًا واحدًا، مخصصة لأن تسترخي فيها بحسب ما نقلته "CNN".



كشف غرونر أنه لم يروض "سيرجا"، موضحًا اعتادت على وجوده فقط، لكن في حال رفضها له في يوم من الأيام، سيكتفي بالابتعاد عنها.

















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