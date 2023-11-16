نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يعتبر أن القصف على محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة "امتداد لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل" في القطاع. الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية سادسة تحمل قرابة 45 طناً من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة. الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة إن نحو 350 أردنيا ما زالوا في قطاع غزة ويؤكد أن الوزارة مستمرة في العمل حتى اجلاء اخر اردني من القطاع. مجلس الأمن الدولي يخرج عن صمته للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعيا إلى "هدنات وممرات إنسانية" في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي، تقتحم في وقت متأخر ليل أمس مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، للمرة الثانية في غضون 24 ساعة. جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن عن مقتل ضابطين اثنين وإصابة اثنين آخرين في قطاع غزة المحاصر بعد اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية. برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، يقول إن جميع سكان غزة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ويحذر من خطر ظهور الأمراض وانتشارها في القطاع تسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

MENAFN - Amman Net)× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. الطقس: أجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة حتى السبت 11/16/2023 - 11:00 عمان ن

تسود الخميس، أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 23 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 12 وفي مرتفعات الشراة 18 - 11، وفي مناطق البادية 27 - 15، وفي مناطق السهول 24 - 13، وفي الأغوار الشمالية 29 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 22، وفي البحر الميت 30 - 21، وفي خليج العقبة 30 - 22 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

أما الأحد، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً في بعض المناطق مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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