الطقس: أجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة حتى السبت

(MENAFN
- Amman Net)
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يعتبر أن القصف على محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة "امتداد لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل" في القطاع. الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية سادسة تحمل قرابة 45 طناً من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة. الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة إن نحو 350 أردنيا ما زالوا في قطاع غزة ويؤكد أن الوزارة مستمرة في العمل حتى اجلاء اخر اردني من القطاع. مجلس الأمن الدولي يخرج عن صمته للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعيا إلى "هدنات وممرات إنسانية" في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي، تقتحم في وقت متأخر ليل أمس مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، للمرة الثانية في غضون 24 ساعة. جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن عن مقتل ضابطين اثنين وإصابة اثنين آخرين في قطاع غزة المحاصر بعد اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية. برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، يقول إن جميع سكان غزة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ويحذر من خطر ظهور الأمراض وانتشارها في القطاع تسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. الطقس: أجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة حتى السبت 11/16/2023 - 11:00 عمان ن
تسود الخميس، أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 23 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 12 وفي مرتفعات الشراة 18 - 11، وفي مناطق البادية 27 - 15، وفي مناطق السهول 24 - 13، وفي الأغوار الشمالية 29 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 22، وفي البحر الميت 30 - 21، وفي خليج العقبة 30 - 22 درجة مئوية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
أما الأحد، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً في بعض المناطق مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
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