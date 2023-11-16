مؤشر نيكاي الياباني يصعد متعدياَ 33000 نقطة بفضل الأداء القوي للشركات

(MENAFN
) خاض مؤشر نيكاي الياباني عودة مذهلة، حيث ارتفع إلى ما فوق حاجز الـ33,000 نقطة للمرة الأولى في ما يقرب من شهرين. يُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى الأداء القوي للشركات والتوقعات المتفائلة، نابعة من توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتبنى سياسة نقدية أكثر تساهلًا.
كما أعلن مؤشر نيكاي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2.52 بالمئة مع ختام جلسة التداول اليوم، ليصل إلى الرقم القياسي عند 33,519.70 نقطة. يلاحظ تفاعل هذه الزيادة عبر المؤشر، حيث ارتفعت 159 من بين 225 سهمًا، في حين تراجعت 64 سهمًا، وظل اثنان ثابتين في الاستقرار.
كذلك يعود الدافع وراء هذا الارتفاع إلى الأداء القوي للمؤشرات الثلاث الكبيرة على وول ستريت خلال جلسة الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر، حيث قاد مؤشر ناسداك الصعود بارتفاع قوي قدره 2.13 بالمئة، مدعومًا بقوة أسهم التكنولوجيا. تأتي هذه الزخة الإيجابية على خلفية بيانات التضخم التي جاءت دون التوقعات، مما يعزز الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي قد وصل إلى ذروة دورته التشديدية في السياسة النقدية.
في حين يظهر ارتفاع ملحوظ في أسهم مصفاة إيديميتسو كوسان على مؤشر نيكاي، حيث شهدت زيادة مبهرة بنسبة 18.29 بالمئة. تم تحفيز هذا الارتفاع بتوقعات مرتفعة للأرباح وإعلان تقسيم الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، ظهر مؤشر الأسهم التابع لشركات إنتاج النفط والفحم كأفضل قطاع أداء على بورصة اليابان، حيث ارتفع بنسبة 6.42 بالمئة. يعكس الإحساس العام في السوق استجابة إيجابية لديناميات الشركات المحلية والمشهد الاقتصادي العالمي بشكل عام.
MENAFN16112023000045015682ID1107435292
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.