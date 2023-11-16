الرئيس الإسرائيلي: لا يمكننا ترك فراغ في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج إنه لا يمكن لإسرائيل ترك فراغ في غزة وسيتعين عليها الإبقاء على قوة قوية بغزة في المستقبل القريب لمنع“حماس” من البزوغ مجددا في القطاع.

وتساءل هرتسوج في مقابلة مع صحيفة“فاينانشال تايمز”، اليوم الخميس "إذا انسحبنا فمن سيتولى المسؤولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغا. علينا أن نفكر ما الذي ستكون عليه الآلية؛ هناك أفكار كثيرة مطروحة".

وتابع قائلا "لكن لا يوجد أحد يرغب في تحول هذا المكان، غزة، إلى قاعدة للإرهاب مرة أخرى".