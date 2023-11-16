الرئيس الإسرائيلي: لا يمكننا ترك فراغ في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- قال رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج إنه لا يمكن لإسرائيل ترك فراغ في غزة وسيتعين عليها الإبقاء على قوة قوية بغزة في المستقبل القريب لمنع“حماس” من البزوغ مجددا في القطاع.
وتساءل هرتسوج في مقابلة مع صحيفة“فاينانشال تايمز”، اليوم الخميس "إذا انسحبنا فمن سيتولى المسؤولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغا. علينا أن نفكر ما الذي ستكون عليه الآلية؛ هناك أفكار كثيرة مطروحة".
وتابع قائلا "لكن لا يوجد أحد يرغب في تحول هذا المكان، غزة، إلى قاعدة للإرهاب مرة أخرى".
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