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إصابة مواطنين وإعتقال آخر خلال اقتحامه مخيم الفارعة جنوب طوباس

11/16/2023 3:13:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- أصيب مواطنان واعتُقل آخر، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين.

وأفادت مصادر طبية بإصابة شاب بشظايا الرصاص الحي في اليد، إذ نُقل إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة شاب آخر بجروح في القدم.

من جهته، قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سمير رجا أحمد الخطيب خلال اقتحامها المخيم.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس عن تعليق الدوام في كل مدارس المحافظة والتحول إلى التعليم الإلكتروني، حفاظا على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية.


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