إصابة مواطنين وإعتقال آخر خلال اقتحامه مخيم الفارعة جنوب طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN- أصيب مواطنان واعتُقل آخر، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة جنوب طوباس.
وأفادت الوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين.
وأفادت مصادر طبية بإصابة شاب بشظايا الرصاص الحي في اليد، إذ نُقل إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة شاب آخر بجروح في القدم.
من جهته، قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سمير رجا أحمد الخطيب خلال اقتحامها المخيم.
كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس عن تعليق الدوام في كل مدارس المحافظة والتحول إلى التعليم الإلكتروني، حفاظا على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية.
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