(MENAFN
- Palestine News Network )
-في اليوم ال41 للحرب على قطالع غزة.. قوات الاحتلال تقتحم وللمرة الثانية مجمع الشفاء الطبي من جهة الجنوب، وذلك بعد يوم من اقتحامه ومحاصرته بالدبابات.
- مصادر
طبية في مجمع الشفاء تفيد بأن "قوات الجيش الاسرائيلي تنفذ عمليات تجريف داخل المجمع". فيما تحدثت تقارير اسرائيلية عن حفريات وأعمال هندسية في ساحة المجمع
- البيانات الرسمية تظهر ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى 11 ألفا و500، بينهم أكثر من 4000طفل
- برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، يحذر من خطر ظهور الأمراض وانتشارها في القطاع في ظل عدم قدرة الناس على الحصول على الطعام المغذي والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي مشيرة إلى أن الأنظمة الغذائية في غزة ستنهار والمساعدات لا تكفي سوى 10% من الاحتياجات
-الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين إضافيين في صفوفه بمعارك شمال قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي لقتلاه منذ بدء العملية العسكرية إلى 51
-أصيب مواطنان واعتُقل آخر، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة جنوب طوباس.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة
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