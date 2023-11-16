MENAFN - Palestine News Network ) -في اليوم ال41 للحرب على قطالع غزة.. قوات الاحتلال تقتحم وللمرة الثانية مجمع الشفاء الطبي من جهة الجنوب، وذلك بعد يوم من اقتحامه ومحاصرته بالدبابات.

- مصادر

طبية في مجمع الشفاء تفيد بأن "قوات الجيش الاسرائيلي تنفذ عمليات تجريف داخل المجمع". فيما تحدثت تقارير اسرائيلية عن حفريات وأعمال هندسية في ساحة المجمع

- البيانات الرسمية تظهر ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى 11 ألفا و500، بينهم أكثر من 4000طفل

- برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، يحذر من خطر ظهور الأمراض وانتشارها في القطاع في ظل عدم قدرة الناس على الحصول على الطعام المغذي والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي مشيرة إلى أن الأنظمة الغذائية في غزة ستنهار والمساعدات لا تكفي سوى 10% من الاحتياجات



-الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين إضافيين في صفوفه بمعارك شمال قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي لقتلاه منذ بدء العملية العسكرية إلى 51

-أصيب مواطنان واعتُقل آخر، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة جنوب طوباس.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة