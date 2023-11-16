لبيد يدعو إلى عزل نتنياهو وتشكيل حكومة قومية بقيادة الليكود

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، مساء أمس الأربعاء، إلى عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتحييده عن المشهد السياسي، وتشكيل حكومة وحدة قومية واسعة بقيادة الليكود، لـ"إعادة تأهيل" دولة إسرائيل ومواصلة الحرب على قطاع غزة.

وجاءت تصريحات لبيد في مقابلة أجراها مساء اليوم على القناة 12 الإسرائيلية، دعا فيها لأول مرة إلى إقالة نتنياهو في ظل فشل حكومته في صد هجوم كتائب القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال لبيد "على نتنياهو أن يرحل الآن أثناء القتال، وسوف نشارك في حكومة تحت قيادة مرشح آخر من الليكود. سنتحدث مع قادة الليكود، هناك الكثير والكثير من أعضاء الليكود الذين يفهمون أن البلاد ذهبت إلى مكان سيئ".

واعتبر لبيد أن الحكومة الحالية "حكومة لا تعمل". وتابع "نحن بحاجة إلى التغيير. لا يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصب رئيس الحكومة. لا يمكننا أن نتحمل تكاليف إدارة معركة طويلة مع رئيس حكومة لا يثق به الجمهور".

وفي تعليقه على تصريحات لبيد، جاء في بيان مقتضب صدر عن الليكود أن "من المؤسف والمخزي أن ينخرط لبيد بالسياسة خلال الحرب ويدعو لإقالة رئيس الحكومة الذي يقود المعركة".

وادعى الليكود أن لبيد يهدف إلى "استبدال (حكومة نتنياهو الحالية) بحكومة تقيم دولة فلسطينية وتسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على غزة".

وفي أعقاب ذلك، أصدر "ييش عتيد"، حزب لبيد، بيانا جاء فيه "يبدو أن الليكود أخطأ الفكرة: لبيد يقترح حكومة يقودها الليكود، ورئيس حكومة من الليكود ليس نتنياهو. هكذا نبدأ بالاستشفاء الوطني.

وكان رئيس حزب "المعسكر القومي" وعضو "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، بيني غانتس، قد عبر عن رفضه للدعوات لاستبدال نتنياهو، معتبرا أن الوقت "ليس مناسبا لاستبداله"، في تصريحات صدرت عنه يوم الإثنين الماضي.

وأفادت التقارير بأن غانتس "يعارض" الدعوات القادمة من عدة اتجاهات من أروقة النظام السياسي الإسرائيلي، والتي تحث على العمل من أجل استبدال نتنياهو.

وقال غانتس في حوارات داخل غرف مغلقة إنه "في خضم الحرب، ليس وقتا مناسبا لتغيير رأس الهرم السياسي"، في موقف أعرب عنه عدة مرات في الآونة الأخيرة، بحسب "كان 11".

ويطالب إسرائيليون باستبدال نتنياهو خاصة بعد رفضه تحمل مسؤولية الهجوم المفاجئ لحركة "حماس" ضد مستوطنات "غلاف غزة" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومن المقرر أن يتم التحقيق في إخفاقات يوم 7 أكتوبر، بعد انتهاء الحرب على غزة وفق العديد من المسؤولين الإسرائيليين.



