بايدن: ستتوقف الحرب حين تفقد حماس القدرة على القتل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الحرب على غزة ستتوقف حين تفقد حركة حماس القدرة على القتال والكف عما وصفه "ارتكاب أعمال فظيعة بحق الإسرائيليين"، حيث جدد ترويج المزاعم الإسرائيلية بشأن المستشفيات في القطاع واستعمالها من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، وهي المزاعم التي فندتها حركة حماس.

وأبدى الرئيس الأميركي "تفاؤلا معتدلا" بإمكان توصل إسرائيل وحماس لاتفاق حول إطلاق سراح قسم من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في غزة، مؤكدا أنه طلب من إسرائيل أن تكون "حذرة للغاية" في عمليتها العسكرية في مستشفى الشفاء في القطاع.

وخلال مؤتمر صحافي في ختام قمة استغرقت أربع ساعات مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في وودسايد بولاية كاليفورنيا، قال بايدن ردا على سؤال عن مدى قرب التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن "لا أريد أن أستبق الأمور لأنني لا أعرف ما الذي حدث في الساعات الأربع الماضية، لكن كان لدينا تعاون كبير من جانب القطريين".

وأشار بايدن إلى "الهدنة التي وافق عليها الإسرائيليون" قبل أن يقطع كلامه ويقول "سأتوقف. لكنني متفائل باعتدال".

وتقود قطر وساطة بين إسرائيل وحماس في ملف الرهائن الذين اختطفتهم حماس من مستوطنات "غلاف غزة" والجنوب واقتادتهم معها إلى قطاع غزة خلال هجومها المباغت على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وردا على سؤال حول العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، قال بايدن إنه طالب إسرائيل بأن تكون "حذرة للغاية" في تحركاتها العسكرية في هذا المستشفى الأكبر في القطاع.

وقال "دعوني أكون دقيقا. لقد ناقشنا ضرورة أن يكونوا حذرين للغاية".

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، عملية عسكرية في مستشفى الشفاء قبل أن يسحب جنوده ودباباته من المجمع الطبي. وأثارت هذه العملية قلقا دوليا وانتقادات بشأن مصير المرضى وآلاف المدنيين المحاصرين داخل المستشفى.

وفجر اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة في أن الجيش الإسرائيلي نشر جرافات في مستشفى الشفاء حيث "قامت بتجريف أجزاء من المدخل الجنوبي" للمجمع الطبي.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إنّه ينفّذ حالياً عملية في المجمّع الطبّي.

ووفق الأمم المتحدة، يوجد في المجمع الطبي حوالي 2300 شخص بين مرضى ومقدمي رعاية صحية ونازحين.



