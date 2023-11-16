إسرائيل تُبدي موافقة مبدئية على نشر قوة دولية في قطاع غزة بعد الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / PNN / قالت مصادر اعلامية عبرية ان دولا اوروبية مقربة من إسرائيل اقترحت نشر قوات دولية تابعة للامم المتحدة مباشرة في قطاع غزة لا ارته عقب انتهاء الحرب الحالية عليه .

ونقلت اذاعة وموقع كان الاسرائيلي صباح اليوم الخميس ان ألمانيا اقترحت أن تكون الأمم المتحدة هي الطرف المسؤول في قطاع غزة في نهاية الحرب.

وبحسب الاقتراح الالماني تتضمن الخطة او الرؤية الالمانية سيطرة الأمم المتحدة على المنطقة بالتعاون مع شراكات إقليمية مثل مصر وقطر بهدف وصول غزة إلى الإدارة الذاتية للفلسطينيين بعد سنوات يتخللها ترتيبات اوضع فلسطيني مستقر.

ونقلت المصادر العبرية الموقع الإلكتروني "بوليتيكو"، أن ألمانيا اقترحت أن تكون الأمم المتحدة هي الطرف المسؤول في قطاع غزة في نهاية الحرب.

وفي الوثائق التي تم الكشف عنها للموقع الإلكتروني، فإنه منذ تاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تم اقتراح خمسة سيناريوهات محتملة للسيطرة على القطاع بعد الحرب، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي، أو إدارته من قبل السلطة الفلسطينية، أو إدارته من قبل مصر، أو فرض المسؤولية في المنطقة على الأمم المتحدة.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، أن مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، اجتمع، أمس الأربعاء، مع مسؤولين إسرائيليين كبار في ظل الحرب على غزة، وناقش معهم، قضية مستقبل غزة ما بعد الحرب.

ووفقًا للإذاعة الرسمية فقد أبدت إسرائيل موافقتها المبدئية على نشر قوة دولية في قطاع غزة، وذلك للسيطرة على القطاع ما بعد انتهاء الحرب، حيث أتت هذه الموافقة خلال المباحثات التي أجراها مبعوث الرئيس الأميركي، جو بايدن، بريت ماكغورك، في تل أبيب مع العديد من المسؤولين الإسرائيليين.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مصدرين إسرائيليين مطلعين على تفاصيل اللقاء، قالا إن الطرفين الإسرائيلي والأميركي اقترحا أن يكون من يسيطر على غزة في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب قوة دولية.

وبحسب المصادر، فإن المسؤولين الإسرائيليين الذين التقى بهم مبعوث الرئيس الأميركي، أبدوا موافقتهم على هذه فكرة نشر وسيطرة قوة دولية على قطاع غزة، وأكدوا أن السلطة الفلسطينية في وضعها الحالي لا تستطيع السيطرة على القطاع.

وطلب بريت ماكغورك من الجانب الإسرائيلي وفقًا للإذاعة، توضيحا بشأن تصريح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل ستسيطر أمنيا على قطاع غزة، حيث لم يتم توضيح أن ذلك سيكون مماثلا للسيطرة الأمنية الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون للمبعوث الأميركي أن إسرائيل لا تنوي حكم القطاع مدنيا، أو إعادة المستوطنات إلى“غوش قطيف”.

وبحسب المصادر العبرية فان إسرائيل لا تعارض وجود وانتشار قوات دولية تابعة للامم المتحدة ودول تحددها ويتم التوافق عليها مع حلفاء إسرائيل بينها قطر ومصر ودول اخرى.

وتؤكد المصادر ان إسرائيل اعلنت في محادثات مع الادارة الامريكية انها ترفض بشكل قاطع ان تكون السلطة الفلسطينية جزء من هذا التواجد او تولي المسؤولية باي شكل من الاشكال حيث ترى الحكومة الاسرائيلية في هذه السلطة شريكة في الحرب على إسرائيل من خلال برامجها وانشطتها في كثير من المجالات وبالتالي ترى اسرائيل في القيادة الفلسطينية انها جزء من المشكلة وليس جزء من الحل.

المصادر الاعلامية العبرية لم تخفي وجود خلافات مع الادارة الامريكية حول هذا الموضوع.





