الإعلام العبري: 6 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار على حاجز النفق غرب بيت لحم

الإعلام العبري: 6 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار على حاجز النفق غرب بيت لحم
التاريخ
11/16/2023 3:13:31 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أعلنت مصادر عبرية، صباح اليوم الخميس، إصابة خمسة مستوطنين في عملية إطلاق نار على حاجز النفق غرب بيت لحم.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية،
إنه تم إصابة 6 إسرائيليين بينهم إصابة وصفت بالخطيرة في عملية إطلاق النار قرب حاجز النفق.
يتبع ...
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