Thursday, 16 November 2023 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإعلام العبري: 6 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار على حاجز النفق غرب بيت لحم

11/16/2023 3:13:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أعلنت مصادر عبرية، صباح اليوم الخميس، إصابة خمسة مستوطنين في عملية إطلاق نار على حاجز النفق غرب بيت لحم.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية،
إنه تم إصابة 6 إسرائيليين بينهم إصابة وصفت بالخطيرة في عملية إطلاق النار قرب حاجز النفق.

يتبع ...









MENAFN16112023000205011050ID1107435280

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث