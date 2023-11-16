أسواق العملات المشفرة تشهد هبوطاَ جماعيا وسط ارتفاع حجم المعاملات

(MENAFN
) في تحول هام في 15 نوفمبر من العام الحالي، شهدت أسواق العملات الرقمية انخفاضًا ملحوظًا خلال جلسات التداول اليومية. وذلك على الرغم من الزيادة البارزة في حجم المعاملات للعملات الرقمية الرئيسية مثل بيتكوين وإيثيريوم وبوليجون (ماتيك). سجلت بيتكوين وإيثيريوم زيادات ملحوظة بنسبة 80 بالمئة و170 بالمئة على التوالي في المعاملات التي تجاوزت 100,000 دولار، بينما شهد بوليجون نموًا مذهلاً بنسبة 3,800 بالمئة في هذه المعاملات خلال الشهر الماضي.
كما سجلت إيثيريوم 3,560 معاملة كبيرة في الساعات الأخيرة، ووصلت إلى أعلى مستوى في سبعة أيام قدره 7,590 معاملة وأدنى مستوى قدره 3,040 معاملة. بلغ حجم المعاملات لإيثيريوم 2.91 مليار دولار، بأعلى وأدنى في سبعة أيام بلغت 6.59 مليار دولار و2.47 مليار دولار على التوالي.
كذلك واجهت بيتكوين انخفاضًا بنسبة 2.59 بالمئة، لتستقر عند 35,553 دولارًا خلال جلسة التداول، مما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية إلى 693 مليار دولار. ومع ذلك، ارتفع حجم تداول بيتكوين إلى 23.16 مليار دولار في الـ24 ساعة الأخيرة، وخلال الأسبوع الماضي، أظهرت بيتكوين زيادة متواضعة بنسبة 0.47 بالمئة في قيمتها.
في حين شهدت إيثيريوم انخفاضًا بنسبة 3.64 بالمئة، لتصل إلى 1,980 دولارًا، في حين سجلت عملة بينانس كوين زيادة بنسبة 1.07 بالمئة لتصل إلى 245 دولارًا. انخفضت كاردانو قليلاً بنسبة 0.01 بالمئة إلى 0.3595 دولار، في حين رأت عملة ريبل زيادة بنسبة 4.77 بالمئة لتصل إلى 0.63063 دولار، وواجهت عملة الدوجكوين انخفاضًا بنسبة 2.38 بالمئة إلى 0.073104 دولار.
ويشير الانخفاض الذي لوحظ في الأسواق الرقمية إلى توقعات المستثمرين للتطورات المستقبلية وتأثيرها المحتمل على اتجاهات العملات الرقمية.
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