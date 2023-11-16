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2272 طالباً يتعلمون في مدارس «حماية» التابعة لشرطة دبي

11/16/2023 3:01:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت مدارس حماية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي عن بلوغ عدد طلابها 2272 طالباً وطالبة في مختلف المراحل الدراسية خلال العام الدراسي 2023 - 2024، وتستفيد منها 1437 أسرة من 21 جنسية من أبناء العاملين في شرطة دبي. وأكد اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، المشرف العام لمدارس حماية للتربية والتعليم لـ((البيان))، أن مدارس حماية تحظى بمتابعة مباشرة ودعم سخي من قبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كي تحقق الأهداف المنشودة من إنشائها، لتقديم تعليم تنافسي وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال، فضلاً عن رفع مؤشر سعادة الموظفين، وذلك تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، خاصة إسعاد المجتمع. وأوضح اللواء السويدي أن المدارس تعد مبادرة مبتكرة ومثالية، حيث تجمع بين التعليم الأكاديمي القوي والتربية على قيم الشرطة والأمن، وتقدم هذه المدارس برامج دراسية شاملة تشمل المناهج الأكاديمية القياسية، بالإضافة إلى مكونات خاصة تركز على التدريب الأمني والتوعية بأهمية القانون والعدالة، وتركز على 3 برامج هامة، وهي: سفراء الأمان والعسكرية، والموسيقى العسكرية، وبرامج الحس الأمني، والتي تساهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة للطلاب. وقال مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، المشرف العام لمدارس حماية للتربية والتعليم، إن مدارس حماية أدرجت ضمن المدارس المنتسبة لليونسكو، ما عزز خطتها الاستراتيجية المتوائمة مع التوجهات العالمية، إذ يبلغ عددها حالياً 5 مدارس، وتضم 79 صفاً دراسياً. مشيراً إلى أن مدارس حماية إضافة قيمة للمنظومة التعليمية، حيث تساهم في تطوير جيل مستقبلي واعٍ وملتزم بالقيم الأمنية والعدالة، كما يعكس توفير التعليم المناسب لأبناء العاملين في الشرطة ورؤية شرطة دبي في بناء مجتمع آمن ومزدهر. خطط هادفة وأشار اللواء السويدي إلى أن القائمين على المدارس حريصون على تقييم تجربتها بشكل سنوي، حتى يتم رصد نقاط القوة والتحديات من أجل التحسين ووضع خطط تساهم في تحقيق الهدف الرئيسي لها، وأظهرت النتائج الأخيرة للتقييم أن مدارس حماية حققت نسبة تميز بلغت 96.4 % ونسبة نجاح 100 % على مدار 5 سنوات، وبلغت نسبة رضا أولياء الأمور 94 %، إذ تركز على تعزيز القيم الأمنية والشرطية، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة وبرامج شاملة، كما تساهم هذه المدارس في تأهيل الأجيال القادمة بمهارات وقيم تساهم في بناء مجتمع أكثر أماناً وازدهاراً. وأوضح اللواء السويدي أن مدارس حماية حققت المزيد من الإنجازات من خلال حصولها على العديد من الجوائز المحلية والوطنية والعالمية، وفازت بـ 76 جائزة، منها 30 فردية في المجال الوظيفي، و46 في المجال الإداري، تصدرتها جائزة NARSO الأمريكية لأمن وسلامة المدارس 2023، وجائزة وطني الإمارات فئة بصمة علم بعنوان ((هذا ما كان يحبه زايد)). وجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، ((المدرسة المتميزة))، وحصلت على المركز الأول في جائزة الأفكار العربية، والمركز الأول في جائزة عون للخدمة المجتمعية على مستوى دبي والدولة. مناهج عالمية بدوره، قال المقدم عبدالله سالم السويدي، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم لـ((البيان))، إن مدارس حماية تركز على الجوانب الأكاديمية والتربوية والأمنية المتنوعة، حيث تعتمد على المناهج الأكاديمية القياسية، مثل مناهج التعليم العالمية المعترف بها، وتشمل هذه المناهج المواد الأساسية مثل العلوم والرياضيات، واللغة الإنجليزية، ومجموعة واسعة من المواد الأخرى، بالإضافة إلى برامج التدريب الأمني لتعزيز الوعي الأمني لدى الطلاب.

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