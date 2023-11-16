بلدية أبوظبي تطلي الطرق باللون الأحمر في 7 مواقع للتنبيه بالسرعات الجديدة



أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، تنفيذ أعمال طلاء سطح الإسفلت باللون الأحمر عند 7 مناطق مختلفة بالطرق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي لتحديد السرعات الجديدة للطرق، وذلك بهدف تحسين السلاسة والسلامة المرورية وتنبيه السائقين بتغير سرعة الطريق، وكذلك إبراز المظهر الجمالي والحضاري للبنية التحتية وتعزيز معايير الاستدامة ونمط جودة الحياة.

وتضمنت الأعمال طلاء سطح الإسفلت باللون الأحمر في 7 مواقع مختلفة بمساحة كلية 5300 متر مربع تقريباً، حيث تمت إعادة طلاء الخطوط القائمة في منطقة السجادة الحمراء بمساحة 1980 متر مربع، كما تم تركيب لوحات تحديد السرعات للطريق عند بداية ونهاية السجادة الحمراء، وكذلك إزالة التخطيط لـ200 وحدة زخرفية متعارضة بمساحة 100 متر مربع.

وتفصيلاً، فقد تضمنت الأعمال تنفيذ طلاء سجادة حمراء على شارع أبوظبي– العين (E-22) عند منطقة ساس النخل في اتجاه أبوظبي توضح تخفيض السرعة من 120 إلى 100 كلم/ساعة، وسجادة حمراء على شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (E-311) تقاطع جسر سويحان في اتجاه بنى ياس توضح تخفيض السرعة من 140 إلى 120 كلم/ساعة، وسجادة حمراء على شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (E-311) مقبرة بنى ياس في اتجاه بنى ياس توضح تخفيض السرعة من 120 إلى 100 كلم/ساعة، وسجادة حمراء على شارع الشيخ زايد بن سلطان

(E-10) جسر الشيخ زايد في اتجاه أبوظبي، حيث تم تخفيض السرعة من 120 إلى 100 كلم/ساعة.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ طلاء سجادة حمراء على طريق سويحان(E-20) جسر الفلاح باتجاه مطار أبوظبي الدولي توضح تخفيض السرعة من 140 إلى 120 كلم/ساعة، وسجادة حمراء على شارع الشيخ خليفة بن زايد(E-12) بين جزيرة الجبيل والسعديات باتجاه أبوظبي توضح تخفيض السرعة من 140 إلى 120 كلم/ساعة، وسجادة حمراء على شارع الشيخ خليفة بن زايد(E-12) السعديات باتجاه أبوظبي توضح تخفيض السرعة من 120 إلى 100 كلم/ساعة.

إلى ذلك تؤكد بلدية مدينة أبوظبي أنها تعمل بشكل مستمر على تعزيز سبل الراحة والسلامة على شبكة الطرق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي داخل وخارج جزيرة أبوظبي، والتي تم تصميمها وتنفيذها وفقاً لأعلى المقاييس العالمية، وبالشكل الذي يضمن سلامة مرتاديها ويواكب النهضة الحضارية التي تشهدها أبوظبي.

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