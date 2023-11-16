مشروع محمد بن راشد للطيران يوقع اتفاقية مع UUDS الفرنسية لتدشين منشأة ثالثة بدبي الجنوب

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، عن التوصل إلى اتفاقية مع " UUDS" الفرنسية، الشركة الرائدة في صناعة طيران الأعمال، لافتتاح منشأتها الجديدة الثالثة بدبي الجنوب.

وأقيم حفل التوقيع على هامش معرض دبي للطيران، بحضور سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب. ووقع الاتفاقية طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وجيل نيجري، الرئيس التنفيذي ومالك مجموعة "يو يو دي إس UUDS"، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين للطرفين.

وستوفر الحظيرة الجديدة، التي تقع في Code F في مشروع محمد بن راشد للطيران، خدمات إدارة الطائرات والمقصورات على الجناح، وستضم مركزاً لاستكمال وتعديل مقصورات الطائرات، ومواقف لطائرات لكبار الشخصيات، ودعم الطائرات على الأرض، إضافة إلى توفير خدمات الدعم للطائرات العمودية.

وتمتلك "UUDS" أيضاً منشأة في منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات في دبي الجنوب، وتم تطويرها خصيصاً لخطوط تصنيع وتجميع معدات المقصورة. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت الشركة مؤخراً على طابق كامل في مجمع الموردين، أول منشأة عمودية للطيران في المنطقة، حيث توفر الشركة من خلاله خدمات تجديد وتعديل معدات المقصورة بالاعتماد على أحدث التقنيات في الصناعة.

وقال طحنون سيف: "يسعدنا تنامي شراكتنا مع "UUDS" التي ستفتتح منشأتها الثالثة في مشروع محمد بن راشد للطيران. وتعتبر هذه الخطوة دليلاً على الانتعاش والطلب الكبير في قطاع الطيران والبنية التحتية والخدمات المتقدمة التي نقدمها ضمن المنظومة الشاملة لدبي الجنوب. وسنواصل القيام بمهمتنا بما يتوافق مع رؤية الحكومة طويلة المدى لجعل دبي مركزاً عالمياً للطيران".

من جانبه، قال جيل نيجري: "يسرنا الإعلان عن منشأتنا الثالثة في دبي، لنسهم في جعل الإمارة المدينة الوحيدة في العالم التي تستضيف ثلاثة من مرافقنا. إن هذه المنطقة تزخر بإمكانات هائلة، ويتماشى ذلك مع استراتيجية التوسع التي ننتهجها. وفي هذه المناسبة، نتقدم بالشكر إلى فريق مشروع محمد بن راشد للطيران على دعمهم لتحقيق خططنا للنمو".

وتعتبر "UUDS" مركز خدمة متكاملاً لاستكمال المقصورات وتعديلها، وتحمل الشركة جميع الشهادات الرئيسية من وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي والهيئة العامة للطيران المدني. وتوفر الشركة خدمات التصميم وإصدار الشهادات والتصنيع والصيانة وتنفيذ خدمات الطائرات وحلول الابتكار والتكنولوجيا والحلول الصديقة للبيئة مع تقييم التأثيرات البيئية.

يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرص إستثمارية حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة واصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز