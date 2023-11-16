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القرية العالمية تستضيف 30 كشكاً للمأكولات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

11/16/2023 3:00:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن استضافتها 30 من أكشاك المأكولات الجديدة التابعة لفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال موسمها الثامن والعشرين.

ويأتي الإعلان عن انضمام 30 من أكشاك المأكولات الجديدة، امتداداً لالتزام القرية العالمية بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بدعم روّاد الأعمال والشركات المحلية المبتكرة التي تقدم للزوّار مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات التي تحتفي بالتنوع الثقافي الكبير الذي تزخر به الوجهة. وتحتضن القرية العالمية ضمن عالمها الأكثر روعةً مجموعة من أبرز الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات المفاهيم المبتكرة في مجال المأكولات والمشروبات، والتي تقدم أروع النكهات وتبرز أصولها الثقافية من جميع أنحاء العالم.

كما تضم منطقة "ميني وورلد" أكشاك المأكولات الجديدة، وذلك بالقرب من منطقة كارنفال الشهيرة، فيما تستعد القرية العالمية خلال فعاليات موسمها الحالي الـ 28، لإبهار ضيوفها بما تزخر به من فعاليات ترفيهية وأنشطة متنوعة تجسد تنوع ثقافات العالم، إلى جانب مجموعة متنوعة من الوجهات الترفيهية والمنافذ التي تقدم ألذ المأكولات.

ومن أبرز أكشاك المأكولات التي انضمت للقرية العالمية بموسمها الـ 28، "سماش تاكو" الذي يقدم تاكو البرجر المهروس الذي يحظى بشهرةٍ واسعة على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، إلى جانب كشك "جريك ستريت" بوجباته الأصيلة من دجاج "السلوفاكي" وشطائر الجيرو وكرات اللحم الطرية، إلى جانب كشك "سوايسي" الذي يقدم للضيوف ألذ المأكولات الكورية الأصيلة التي تشمل الدجاج المقلي والعديد من الوجبات والنكهات الأخرى المتنوعة.

وتواصل القرية العالمية توفير منصة لروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لاستعراض ابتكاراتهم ومنتجاتهم أمام ملايين الزوّار الذين يتوافدون عليها من جميع أنحاء العالم، إلى جانب أنها تمكنهم من المساهمة في تعزيز المشهد الثقافي الغني في القرية العالمية.

وتعد أكشاك المأكولات جزءاً أصيلاً من رسالة القرية العالمية الرامية لتوفير تجارب غامرة وفعاليات ثقافية متنوعة لضيوفها من كافة أرجاء العالم، حيث تُبرز هذه الأكشاك طيفاً واسعاً من المواهب الفذّة والابتكارات الاستثنائية وأصناف المأكولات الشهية، بما يجسد التزام الوجهة بالاحتفاء بالتنوع الثقافي وإبرازه أمام الملايين من زوارها.


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