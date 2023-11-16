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الأردن: إسرائيل منزعجة من الدعم والموقف الأردني

11/16/2023 3:00:20 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين، اليوم الخميس، إن
إسرائيل كانت منزعجة من الدعم والجهد والموقف الأردني حول حربها على غزة، مضيفا أنها
بقصفها لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة
تعبر عن غضبها من الموقف الأردني.

وتابع المبيضين عبر إذاعة الأمن العام أن الجيش
العربي الأردني دائما كان يقدم تضحيات على أرض فلسطين.

وأكد أن الأردن لم ينقطع بعطاءه وخيره، "والأردنيون دائما كانوا معطائين ومع قضية فلسطين".

وأضاف: الإصابات التي تعرض لها أفراد طاقم المستشفى الميداني الأردني في غزة
هي شرف وكرامة وكبرياء وجزء من تضحيات الأردنيين لفلسطين.

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