الأردن: إسرائيل منزعجة من الدعم والموقف الأردني

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين، اليوم الخميس، إن
إسرائيل كانت منزعجة من الدعم والجهد والموقف الأردني حول حربها على غزة، مضيفا أنها
بقصفها لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة
تعبر عن غضبها من الموقف الأردني.
وتابع المبيضين عبر إذاعة الأمن العام أن الجيش
العربي الأردني دائما كان يقدم تضحيات على أرض فلسطين.
وأكد أن الأردن لم ينقطع بعطاءه وخيره، "والأردنيون دائما كانوا معطائين ومع قضية فلسطين".
وأضاف: الإصابات التي تعرض لها أفراد طاقم المستشفى الميداني الأردني في غزة
هي شرف وكرامة وكبرياء وجزء من تضحيات الأردنيين لفلسطين.
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