الغلاف الجوي للمريخ يتوهج باللون الأخضر لأول مرة

MENAFN - Khaberni) خبرني - رصد العلماء توهج الغلاف الجوي للمريخ باللون الأخضر لأول مرة على الإطلاق، في طيف الضوء المرئي، في ظاهرة تسمى التألق الجوي أو الوهج الجوي أو الهوائي (أو توهج النهار أو توهج الليل، اعتمادا على الساعة التي يظهر فيها).





وأوضح العلماء أن هذا التأثير يحدث في كوكب الأرض أيضاً، وتشترك في بعض أوجه التشابه مع الأضواء الشمالية (أو الشفق القطبي)، إلا أنها ظاهرة مختلفة ولها أسباب مختلفة.

ويحدث توهج الليل، على وجه الخصوص، عندما تتحد ذرتان من الأكسجين لتكوين جزيء أكسجين، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية. وعلى المريخ، يحدث هذا على ارتفاع حوالي 31 ميلا (50 كم). وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

وبالمقارنة، يحدث الشفق القطبي عندما تصطدم الجسيمات المشحونة من الشمس بالمجال المغناطيسي للأرض.

واشتبه العلماء في وجود توهج هوائي على المريخ منذ نحو 40 عاما، لكن المراقبة الأولى حدثت قبل عقد من الزمن بواسطة المركبة الفضائية "مارس إكسبريس" (Mars Express) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي اكتشفت هذه الظاهرة في طيف الأشعة تحت الحمراء. ثم، في عام 2020، لاحظ العلماء هذه الظاهرة في الضوء المرئي باستخدام مسبار

ExoMars

التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، ولكن في وضح النهار المريخي وليس في الليل. والآن، تمكن العلماء من رصد هذه الظاهرة ليلا باستخدام

ExoMars.