كامافينغا يخضع لفحوصات جديدة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرر الطاقم الطبي لريال مدريد والمنتخب الفرنسي أن يخضع إدواردو كامافينغا لفحوصات جديدة اليوم الخميس في مدريد.
وسيغادر نجم خط وسط "الميرينغي" و"الديوك" معسكر المنتخب الفرنسي صوب العاصمة الإسبانية مدريد لإجراء اختبارات جديدة من شأنها أن تحدد ملامح الإصابة التي تعرض لها.
وكانت الفحوصات الأولية بعد الإصابة التي تعرض لها كامافينغا إيجابية، لكن ريال مدريد يريد التحقق منها في الفالديبيباس.
وكان لاعب ريال مدريد قد تعرض لإصابة قوية بعد احتكاك مع جناح باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي في معسكر "الديوك".
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