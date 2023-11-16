Thursday, 16 November 2023 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كامافينغا يخضع لفحوصات جديدة

11/16/2023 3:00:20 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر الطاقم الطبي لريال مدريد والمنتخب الفرنسي أن يخضع إدواردو كامافينغا لفحوصات جديدة اليوم الخميس في مدريد.

وسيغادر نجم خط وسط "الميرينغي" و"الديوك" معسكر المنتخب الفرنسي صوب العاصمة الإسبانية مدريد لإجراء اختبارات جديدة من شأنها أن تحدد ملامح الإصابة التي تعرض لها.

وكانت الفحوصات الأولية بعد الإصابة التي تعرض لها كامافينغا إيجابية، لكن ريال مدريد يريد التحقق منها في الفالديبيباس.

وكان لاعب ريال مدريد قد تعرض لإصابة قوية بعد احتكاك مع جناح باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي في معسكر "الديوك".

MENAFN16112023000151011027ID1107435191

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث