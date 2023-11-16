كامافينغا يخضع لفحوصات جديدة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قرر الطاقم الطبي لريال مدريد والمنتخب الفرنسي أن يخضع إدواردو كامافينغا لفحوصات جديدة اليوم الخميس في مدريد.

وسيغادر نجم خط وسط "الميرينغي" و"الديوك" معسكر المنتخب الفرنسي صوب العاصمة الإسبانية مدريد لإجراء اختبارات جديدة من شأنها أن تحدد ملامح الإصابة التي تعرض لها.

وكانت الفحوصات الأولية بعد الإصابة التي تعرض لها كامافينغا إيجابية، لكن ريال مدريد يريد التحقق منها في الفالديبيباس.

وكان لاعب ريال مدريد قد تعرض لإصابة قوية بعد احتكاك مع جناح باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي في معسكر "الديوك".