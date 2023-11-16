5 إصابات في عملية إطلاق نار قرب بيت لحم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أصيب 5 اسرائيليين بجروح وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار على حاجز النفق قرب بيت لحم.
وقالت مصادر عبرية إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على 3 فلسطينيين على حاجز النفق، بعد تنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن 5 اصابات في صفوف الاسرائيليين وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.
وقالت نجمة داود الحمراء إن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في مكان العملية، وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى طريق النفق أمام حركة المرور.
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