Thursday, 16 November 2023 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 إصابات في عملية إطلاق نار قرب بيت لحم

11/16/2023 3:00:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أصيب 5 اسرائيليين بجروح وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار على حاجز النفق قرب بيت لحم.

وقالت مصادر عبرية إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على 3 فلسطينيين على حاجز النفق، بعد تنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن 5 اصابات في صفوف الاسرائيليين وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

وقالت نجمة داود الحمراء إن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في مكان العملية، وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى طريق النفق أمام حركة المرور.


MENAFN16112023000151011027ID1107435190

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث