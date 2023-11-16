5 إصابات في عملية إطلاق نار قرب بيت لحم

MENAFN - Khaberni) خبرني - أصيب 5 اسرائيليين بجروح وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار على حاجز النفق قرب بيت لحم.

وقالت مصادر عبرية إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على 3 فلسطينيين على حاجز النفق، بعد تنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن 5 اصابات في صفوف الاسرائيليين وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

وقالت نجمة داود الحمراء إن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في مكان العملية، وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى طريق النفق أمام حركة المرور.



