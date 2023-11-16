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ماكرون يغرد باللغة العبرية دعما لإسرائيل

11/16/2023 1:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه في منصة "إكس"، رسالة تضامن مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة، بعدة لغات منها العبرية معربا عن تضامنه معهم.
وكتب ماكرون باللغات العبرية والإنجليزية والفرنسية: "نحن نبذل أقصى جهودنا وقوتنا لتحرير المختطفين الذين تحتجزهم حماس، للسماح لعائلاتهم بأن يلتئم شملها مجددا مع أحبائهم".

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