ماكرون يغرد باللغة العبرية دعما لإسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه في منصة "إكس"، رسالة تضامن مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة، بعدة لغات منها العبرية معربا عن تضامنه معهم.
وكتب ماكرون باللغات العبرية والإنجليزية والفرنسية: "نحن نبذل أقصى جهودنا وقوتنا لتحرير المختطفين الذين تحتجزهم حماس، للسماح لعائلاتهم بأن يلتئم شملها مجددا مع أحبائهم".
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