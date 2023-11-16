Thursday, 16 November 2023 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيناتورة أميركية تدعو إلى إرسال مستشفيات عائمة لغزة

11/16/2023 1:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت السيناتورة الأميركية ديبي ستيابناو في رسالة إلى وزيري الخارجية أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن، إلى إرسال مستشفيات عائمة، ومواد طبية لمساعدة المدنيين في غزة.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، عزم حكومة بلادها إرسال مستشفى عائم إلى ساحل غزة، بغرض معالجة المصابين إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ أكثر من شهر.




MENAFN16112023000208011052ID1107433839

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث