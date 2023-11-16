سيناتورة أميركية تدعو إلى إرسال مستشفيات عائمة لغزة

سيناتورة أميركية تدعو إلى إرسال مستشفيات عائمة لغزة
التاريخ
11/16/2023 1:10:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت السيناتورة الأميركية ديبي ستيابناو في رسالة إلى وزيري الخارجية أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن، إلى إرسال مستشفيات عائمة، ومواد طبية لمساعدة المدنيين في غزة.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، عزم حكومة بلادها إرسال مستشفى عائم إلى ساحل غزة، بغرض معالجة المصابين إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ أكثر من شهر.
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