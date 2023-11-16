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ارتقاء 9 شهداء .. الاحتلال يقصف محطة بترول تؤوي نازحين في غزة

11/16/2023 1:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتقى 9 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي استهدف محطة للبترول تؤوي نازحين وسط غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.

تتواصل الحرب على قطاع غزة لليوم الـ 41 على التوالي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال يفرض الحصار الكامل، وسط افتقار أهالي القطاع لمقومات الحياة الأساسية ومنع إدخال الوقود.

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