ارتقاء 9 شهداء .. الاحتلال يقصف محطة بترول تؤوي نازحين في غزة

ارتقاء 9 شهداء .. الاحتلال يقصف محطة بترول تؤوي نازحين في غزة
التاريخ
11/16/2023 1:10:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتقى 9 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي استهدف محطة للبترول تؤوي نازحين وسط غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.
تتواصل الحرب على قطاع غزة لليوم الـ 41 على التوالي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال يفرض الحصار الكامل، وسط افتقار أهالي القطاع لمقومات الحياة الأساسية ومنع إدخال الوقود.
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