اللواء الدويري يُعلق على فيديوهات نشرها الاحتلال عقب اقتحام مجمع الشفاء في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علّقت المحلل العسكري اللواء المتقاعد فايز الدويري، على الفيديوهات التي نشرها الاحتلال عقب اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة، وأظهرت بعض المعدات العسكرية الخفيفة البسيطة.



وقال الدويري، عبر فضائية الجزيرة، تعليقاً على هذه الفيديوهات، إنها تعرض بعد 18 ساعة من الاقتحام، ولم تُظهر إلا عصبة رأس للقسام، وقطعة سلاح واحدة، وجعبة عتاد من القماش، مشدداً على أنه بلغة المنطقة هذه فضيحة و "بروباغندا" فاشلة من الاحتلال.



وأشار إلى أنه بعد اقتحام المستشفى ودخول عربة عسكرية للاحتلال تم احضار هذه المواد وعرضها على أنها موجودة من قبل، مؤكداً أن الاحتلال لو كان صادقاً لعرض فتحات الأنفاق التي ادعى أنها تحت المستشفى والتي تستخدمها المقاومة.



وقال الدويري، إن ما عرضه الاحتلال أمور سخيفة لا تنطلي على أحد، وهو ما يثبت أن معظم البيانات التي أصدرها الاحتلال كاذبة.



وأكد أن كتائب القسام تقدم فيديو ودليل موثق للعمليات التي يقوم بها، وهو ما يؤكد على صدق ونجاح المقاومة، كما يؤكد على فشل وكذب الاحتلال.



وأضاف الدويري أن الرئيس الأمريكي تبنى الرواية الإسرائيلية، ثم تراجع عن ذلك وقال إنها غير منطقية، مبيناً أن هذا الكذب من الاحتلال سوف نراه مراراً وتكراراً.