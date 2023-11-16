الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين بالضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم بلدة دورا جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين ، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وفي مدينة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنَين من المدينة، وذلك عقب اقتحامها المدينة للمرة الثانية، خلال ساعات قليلة.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، مواطنين من قريتي أبو شخيدم، وكوبر شمال المدينة.
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