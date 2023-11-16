الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين بالضفة الغربية

MENAFN - Al Wakeel News)اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم بلدة دورا جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين ، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.



وفي مدينة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنَين من المدينة، وذلك عقب اقتحامها المدينة للمرة الثانية، خلال ساعات قليلة.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، مواطنين من قريتي أبو شخيدم، وكوبر شمال المدينة.

