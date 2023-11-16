الاحتلال يقصف مسجدين بخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدف قصفا إسرائيليا مسجدين في خان يونس جنوبي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدمر على قطاع غزة، مستهدفا، النساء والأطفال والشباب والشيوخ والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد بلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا وصل 74 مسجدا، و162 مسجدا تعرض للتدمير الجزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.
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