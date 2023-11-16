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الاحتلال يقصف مسجدين بخان يونس

11/16/2023 1:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدف قصفا إسرائيليا مسجدين في خان يونس جنوبي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .


ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدمر على قطاع غزة، مستهدفا، النساء والأطفال والشباب والشيوخ والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس.


وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد بلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا وصل 74 مسجدا، و162 مسجدا تعرض للتدمير الجزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.


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