السير: نصف مليون مركبة خضعت للفحص الفني منذ بداية الحملة الشتوية

وأشار محافظة إلى أن المركبة التي يوجد بها خلل فني يعطى السائق اشعار لإصلاح الخلل لمدة اسبوع، ومن ثم يتم الفحص مجددا ويعطى ملصق حملة الشتاء الذي يوضع على الزجاج الامامي.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.