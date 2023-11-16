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السير: نصف مليون مركبة خضعت للفحص الفني منذ بداية الحملة الشتوية

11/16/2023 1:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة السير المركزية الملازم مؤيد محافظة، إن نحو نصف مليون مركبة خضعت للفحص الفني منذ بداية الحملة حتى اليوم الخميس، حيث نجحت 425 ألف مركبة بالفحص بالإضافة إلى 75 ألف مركبة حصل سائقيها على اشعارات لتصويب أوضاعها.
وأكدت محافظة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن الحملة الشتوية مستمرة في جميع محافظات المملكة بصورة عامة وعلى المركبات المخصصة لنقل الركاب وسيارات الشحن بصورة خاصة، لما لها من أثر على فئة كبيرة من المواطنين.
وبين أنه تشتمل الحملة التي تنفذها الإدارات المرورية (السير، الترخيص، الدوريات الخارجية) على تدقيق جاهزية للمركبات، والتأكد من صلاحيتها الفنية للمسير على الطرقات خلال فصل الشتاء، وقدرتها على التعامل مع الظروف الجوية مثل تساقط الأمطار والثلوج.


وأشار محافظة إلى أن المركبة التي يوجد بها خلل فني يعطى السائق اشعار لإصلاح الخلل لمدة اسبوع، ومن ثم يتم الفحص مجددا ويعطى ملصق حملة الشتاء الذي يوضع على الزجاج الامامي.


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