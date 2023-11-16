الرئيس الإسرائيلي: لن نترك فراغا في غزة

الرئيس الإسرائيلي: لن نترك فراغا في غزة
التاريخ
11/16/2023 1:10:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قوله إن إسرائيل لن تترك فراغا في غزة، مشيرا إلى أنه يتعين عليها الحفاظ على قوة هناك.
يأتي ذلك، فيما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أنه لا يمكن لمجلس الأمن الدفاع عن فترات الهدنة الإنسانية ما لم تستعد إسرائيل من وصفهم بـ"المختطفين".
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