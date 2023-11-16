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الرئيس الإسرائيلي: لن نترك فراغا في غزة

11/16/2023 1:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قوله إن إسرائيل لن تترك فراغا في غزة، مشيرا إلى أنه يتعين عليها الحفاظ على قوة هناك.


يأتي ذلك، فيما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أنه لا يمكن لمجلس الأمن الدفاع عن فترات الهدنة الإنسانية ما لم تستعد إسرائيل من وصفهم بـ"المختطفين".


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