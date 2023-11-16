«حمدان للعلوم الطبية والتربوية» تكتشف 1500 موهوب خلال 6 سنوات

أكدت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أنها اكتشفت 1500 طالب موهوب خلال ست سنوات عن طريق تطبيق مقياس حمدان للموهبة، بالإضافة إلى تأهيل 850 مختصاً في الميدان التربوي لاكتشاف الموهوبين، وتمكنت المؤسسة من بناء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب. جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات منتدى حمدان الدولي لاكتشاف وتطوير المواهب 2023، الذي نظمته المؤسسة أمس في مكتبة محمد بن راشد في دبي.

وقال معالي حميد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، في كلمة ألقاها خلال المنتدى، إن المنتدى يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحسين وتطوير الخدمات الموجهة إلى قطاع الموهبة. ونقل معاليه للحضور تحيات الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة، وتمنياته للمنتدى بالنجاح والتوفيق، وترحيبه بالمشاركين والضيوف والمسؤولين والخبراء والمختصين من مختلف المؤسسات المعنية بالموهوبين في الدول الشقيقة والصديقة.

تطوير المواهب

وأضاف معالي القطامي أن الجهود التي تبذلها مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في هذا المجال تنسجم مع الجهود الوطنية للدولة، ولكونها إحدى المؤسسات الرائدة في هذا المجال والتي يشكل اكتشاف وتطوير المواهب أولوية استراتيجية لها، من خلال إطلاق المبادرات النوعية التي تدعم جهود الأنظمة التعليمية والعلماء والمختصين على مدى خمسة وعشرين عاماً بالشراكة مع بيوت الخبرة العالمية، والتي توجت بأهم مشروعين هما مقياس حمدان للموهبة والمركز العالمي للموهوبين.



وتناول المنتدى في جلساته العديد من الموضوعات المهمة، حيث ناقشت الجلسة الرئيسية الأولى «اكتشاف وتطوير المواهب في الدولة– نحو الموهبة المستدامة»، تحدث فيها الدكتور مبارك سعيد الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وقال إن المركز يطبق استراتيجية متقدمة ومتطورة لاكتشاف وصناعة المواهب الوطنية في كل التخصصات الهندسية والتكنولوجية والمهنية، لتمكين الطلبة الإماراتيين منذ الصغر وحتى التخرج من الجامعة أو بعد ذلك، من خلال مراكز التدريب لتعزيز الكفاءات والقدرات الإبداعية الوطنية النوعية، وتلبية متطلبات سوق العمل والنهضة الصناعية التي تعيشها دولة الإمارات في حاضرها ومستقبلها.

ريادة إماراتية

وأوضح الشامسي أن القيادة الرشيدة تمكن كل المؤسسات والمواطنين من العمل وفق آليات متقدمة، لضمان الصدارة والريادة الإماراتية في كل المجالات، وعلى هذا الأساس نجح مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في تحقيق الصدارة لدولة الإمارات، بحصوله على المرتبة الأولى عالمياً في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، ضمن مؤشر المعرفة العالمي 2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وهو الأمر الذي يعزز الصدارة الإماراتية في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، ويرسخ حقيقة أن منظومة التعليم والتدريب من المرتكزات الأساسية التي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدولة، لافتاً إلى أن التعليم التقني والمهني في الإمارات في تطور دائم، حيث جاء في المرتبة الـ14 عالمياً عام 2017، وفي المرتبة الـ14 عام 2018، والمرتبة الـ13 عام 2019، والمرتبة الـ11 عام 2020، والمرتبة الـ8 عام 2021.

بيئة محفزة

بدورها، تحدثت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، عن دور المؤسسات التعليمية في اكتشاف واستدامة المواهب، وقالت لـ«البيان» إن استدامة المواهب تتطلب توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة، ويجب أن تكون المؤسسات التعليمية قادرة على توفير الموارد اللازمة وتطوير البرامج والسياسات التي تعزز استدامة المواهب وتساعد على تحقيق نموها المستدام، مؤكدة أهمية دور الشراكات بين المؤسسات التعليمية والأسرة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص لتعزيز هذا الدور وتوفير الفرص المناسبة للمواهب.



ولفتت الشامسي إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة محفزة للمواهب من خلال توفير الفرص والبرامج اللازمة لاكتشاف المواهب المختلفة وتطويرها، وتشمل هذه البرامج المهرجان الوطني للابتكار والعلوم وبرنامج «انطلاقة»، اللذين يوفران الدعم والإرشاد للطلاب الموهوبين لمساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

وأوضحت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، أن اكتشاف المواهب وتنميتها يلعبان دوراً حاسماً في تطوير مجتمعنا وتحقيق التقدم الشامل، لذلك نحث جميع المدارس والجامعات على تعزيز هذا الدور وتكثيف جهودها في اكتشاف المواهب وتوفير البيئة المناسبة لاستدامتها.

تأهيل



وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة مريم علي الغاوي مدير مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، لـ«البيان»، إن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية سعت إلى التعريف بأفضل الممارسات، وتأهيل فرق متخصصة لاكتشاف الموهوبين وتبادل الخبرات ومنح المتخصصين في مؤسسات التعليم فرصة للمساهمة في تعزيز التعاون في هذا المجال، حيث بلغ عدد المتخصصين الذين هم على دراية باستخدام أدوات القياس إلى ما يقارب من 850 متخصصاً في مؤسسات تعليمية وداعمة داخل الدولة وخارجها.

وأكدت الغاوي أن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية قطعت شوطاً كبيراً في مجال اكتشاف الموهوبين، إذ أدركت مبكراً أن الموهوبين هم أساس تطور المجتمعات، والبنية التحتية لهذا القطاع المهم، وعكفت على مدار ثماني سنوات على إعداد وتطوير أدوات قياس علمية دقيقة، وتأسيس قاعدة بيانات ضخمة من فئات عمرية ومراحل دراسية مختلفة، واكتشاف آلاف الموهوبين الذين أصبح لديهم قدر من النبوغ والتميز في مجالات علمية وتخصصية متنوعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز