اختيار جيمي كيمل لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار للمرة الرابعة

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة يوم الأربعاء أن الكوميدي جيمي كيمل سيقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته السادسة والتسعين العام المقبل، وهي المرة الرابعة له التي يقدم فيها الحدث البارز.

وقال كيمل في بيان الأكاديمية "لطالما حلمت بتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار أربع مرات بالضبط".

وسيتم بث حفل توزيع الجوائز القادم على إيه.بي.سي المملوكة لوالت ديزني ومنافذ بث أخرى حول العالم في العاشر من مارس 2024.

وقدم كيمل أيضا حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين على مسرح دولبي في مارس الماضي وقدم عرضا ركز على العودة للأساسيات سعيا للاحتفال بتعافي السينما من جائحة كورونا.

كما قدم حفلي توزيع جوائز الأوسكار عامي 2017 و2018.