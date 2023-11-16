الهوية الأسترالية المُزيّفة الأكثر مبيعاً في أسواق ويب المظلمة

MENAFN - Khaberni) خبرني - في ورقة بحثية جديدة نُشرت في المجلة الأسترالية لعلوم الطبّ الشرعي، وأجراها باحثون من مركز علوم الطبّ الشرعي في جامعة سيدني للتكنولوجيا الأسترالية؛ فإنَّ وثائق الهُويّة الأسترالية المزيّفة، وخاصة رخص القيادة، من بين وثائق الهوية الأكثر إدراجاً وبيعاً في أسواق ويب المظلمة المجهولة.





ووجدت الدراسة أنَّ المستندات الأسترالية من أكثر المنتجات المعروضة للبيع شيوعاً، ويتم بيعها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

وتستخدم العصابات الإجرامية والمنظمات الإرهابية والمجرمون الآخرون هذه الوثائق في مجموعة واسعة من الأنشطة غير المشروعة، ومن ذلك جرائم الهوية وغسل الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات والهجرة غير الشرعية والاحتيال والتجسس.

وبالتنميط البصري لـ43 مستنداً احتياليّاً، ومن ذلك طريقة نسخ مزايا الأمان، والطباعة المستخدمة، وحتى الأخطاء المرتكبة، وجدت الدراسة أنَّه يمكن ربط 88% منها بمستند واحد آخر على الأقل، مع ظهور خمس مجموعات من المستندات المرتبطة.