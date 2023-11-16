يستهل سدرة للطب مرحلة جديدة في مجال بحوث سرطان الأطفال

(MENAFN
- Sidra Medicine) في ١٥ نوفمبر، ٢٠٢٣، في الدوحة، دولة قطر – بدأ Sidra Medicine(عضو مؤسسة قطر) مرحلة جديدة في مجال رعاية مرضى السرطان، من خلال برنامجه لبحوث سرطان الأطفال للمضي قُدمًا في استخدام تقنيات التشخيص الحديثة، والكشف المبكر عن السرطانات التي تؤثر على الأطفال والشباب، وعلاجها.
أعلنت الدكتورة كريستينا ماكالي، الباحثة الرئيسية في مختبر العلاج المناعي والحيوي، وكذلك الدكتور أيمن صالح، رئيس قسم طب أمراض الدم وطب الأورام للأطفال وزراعة نخاع العظام في سدرة للطب عن التحديثات المتعلقة ببحوث سرطان الأطفال في اليوم الأخير من مؤتمر سدرة للطب المُتعلق بالطب الدقيق وعلم الجينوم الوظيفي لعام 2023 .
قالت الدكتورة كريستينا: "إن الهدف من برنامجنا لبحوث سرطان الأطفال هو تمكين أي طفل تقريبًا من تلقي علاجات الطب الدقيق ومن الوصول إلى أحدث الخيارات العلاجية، بما في ذلك العلاجات الخلوية والعلاجات المستهدفة المُصمَّمة بناءً على الاكتشافات الجزيئية المحددة في خلايا الأورام لكل مريض."
شاركت الدكتورة كريستينا في قيادة برنامج مكافحة سرطان الأطفال مع كل من الدكتور أيمن صالح، والدكتور فـوتـر هندركس، الباحث الرئيسي في مختبر الأوميكس لسرطان الأطفال والدكتور إردنر أوزر، رئيس قسم طب الأمراض التشريحي.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن: "إن هذا الفصل الجديد في مجال بحوث السرطان سيساعد في خلق نظام بيئي فريد ونموذج رعاية مبني على الطب الدقيق من أجل مرضانا الصغار المصابين بالسرطان. وبفضل الجهود التعاونية بين البحث والرعاية السريرية وعلم الأمراض الجزيئي و التشريحي، سيدعم البرنامج اكتشاف أدوية وعلاجات جديدة، كما سيسعى للحد من الآثار الجانبية الحادة أو طويلة الأمد عند المرضى الذين يتلقون العلاج في مشفانا."
الدكتورة كريستينا هي أيضًا باحثة رئيسية مشاركة في تقديم منحة التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا بعنوان "تعديل الجينوم لعلاج الأمراض البشرية"(GeneHumdi) من خلال مركز غرناطة-إقليم الأندلس لأبحاث الجينوم والأورام بجامعة فايزر في إسبانيا. ويتمثل دور الدكتورة كريستينا في تطبيق أنظمة تعديل الجينوم خارج الجسم ثم إعادة الخلايا مرة أخرى إليه، وتقديم بروتوكولات مبتكرة لتطبيقها على الدراسات الانتقالية من أجل علاج خلايا السرطان.
تستضيف الدكتورة كريستينا كجزء من دورها باحثة رئيسية مشاركة، ورشة عمل بشأن تعديل الجينوم، والمُنعقدة بعد مؤتمر الطب الدقيق وعلم الجينوم الوظيفي لعام ٢٠٢٣، بالشراكة مع مركز غرناطة-إقليم الأندلس لأبحاث الجينوم والأورام، ومبادرة التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا؛ وهي شبكة مُمولة من الاتحاد الأوروبي تربط الباحثين والمبتكرين في أوروبا وخارجها، للتصدي لتشتت المعرفة وتسريع ترجمة تقنيات تعديل الجينوم إلى واقع ملموس لعلاج الأمراض البشرية.
ختمت الدكتورة كريستينا كلامها قائلةً: "تُمثل تقنية تعديل الجينوم إحدى أقوى التقنيات للوصول إلى فهم أعمق لصحة الإنسان والأمراض. إذ تُتيح أدوات تعديل الجينات للباحثين استهداف أي جين تقريبًا لتعديله بطريقة محددة وموثوقة بصورة كبيرة. وتتراوح التطبيقات من التدخل لعلاج أمراض النمو إلى العلاج الجيني والعلاج الخلوي من أجل مكافحة السرطان. إن برنامجنا لبحوث سرطان الأطفال يقف على أرض صلبة تُمكّنه من المضي قُدمًا نحو تنفيذ أفضل العلاجات الممكنة لمرضانا - مع التزامنا بالتحسين المستمر والتقدم في البحث والاكتشاف واستخدام النهج الدقيق لرعاية المرضى في دولة قطر."
نشر سدرة للطب حديثًا تقريره بعنوان "تقرير طب أورام الأطفال لعام ٢٠٢٢ ليتزامن مع اليوم العالمي لبحوث السرطان وشهر التوعية بسرطان الأطفال في سبتمبر من هذا العام.
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