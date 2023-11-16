مقترحان لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف تقرير إسرائيلي عن مقترحين قدمهما الوسطاء لإجراء صفقة تبادل أسرى محتملة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، لافتاً إلى وجود عدد من العقبات تتعلق بشكل رئيسي بمدة اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي إن "الفجوة الرئيسية في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة محتملة لإطلاق سراح السجناء هي مدة وقف إطلاق النار الذي ستوافق عليه إسرائيل كجزء من هذه الخطوة، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر".

وأشار إلى أن إسرائيل أكدت أنها لن توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار إلا إذا تضمن إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم حماس والفصائل الأخرى في غزة.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، خلال المحادثات التي جرت في الأسبوعين الماضيين، منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، تم صياغة مقترحين لصفقات محتملة، بحسب مصدرين مطلعين على تفاصيل المحادثات التي يجريها الوسطاء القطريون بين إسرائيل وحماس.

وتضمن الاقتراح الأول، إطلاق سراح نحو 18 مختطفاً، بينهم أطفال وبعض أفراد أسرهم الذين احتجزتهم حماس أيضاً، مقابل وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في القتال في قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي وافق على هدنة لا تزيد عن 24 ساعة مقابل إطلاق سراح هذا العدد من المختطفين، ورفض هذا العرض نهائياً.

أما الاقتراح الثاني فيتضمن إطلاق سراح تدريجي لعدد أكبر من الرهائن على مدى عدة أيام يكون خلالها هناك هدوء في القتال، بحسب الموقع.

ونقل الموقع عن مصادره، أن حماس طالبت في البداية بهدنة لمدة سبعة أيام، إلا أن الوسطاء القطريين تمكنوا من تقليص مطلب حماس إلى هدنة لمدة خمسة أيام فقط، ومن ناحية أخرى، فإن إسرائيل في هذه المرحلة توافق فقط على مهلة مدتها ثلاثة أيام.

وذكرت المصادر أنه ضمن هذا الطرح، ستطلق حماس في اليوم الأول لوقف إطلاق النار 50 طفلاً وامرأة ممن هم في أيديها في هذه اللحظة، ويمكنها إطلاق سراحهم فوراً دون الحاجة إلى التنسيق مع التنظيمات الأخرى.

وبعد اليوم الأول ستطلق حماس سراح نحو 10 رهائن يومياً لبقية أيام الهدنة، وفي مثل هذه الحالة من الممكن التوصل إلى إطلاق سراح 70 مختطفاً خلال ثلاثة أيام، وإطلاق سراح 90 مختطفاً خلال خمسة أيام من التهدئة، وإذا لم يتم إطلاق سراح المختطفين خلال يوم واحد فإن الهدنة ستنتهي.

وبحسب الموقع، كجزء من هذا الاقتراح، ستطلق إسرائيل تدريجياً سراح الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في السجون الإسرائيلية، والقاصرين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، والأسرى الفلسطينيين المسنين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب المصدرين.

وذكرت المصادر أن الاعتبار الإسرائيلي سيشمل أيضاً إدخال الوقود إلى قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة للمستشفيات والمخابز في غزة، فضلاً عن الالتزام بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة يومياً من مصر إلى 200.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الاتصالات إن إحدى أكبر الصعوبات هي التواصل مع قادة حماس داخل غزة، وهو ما يؤخر المفاوضات ويجعلها بطيئة للغاية.

وبحسب المصدر، هناك صعوبة أخرى تتمثل في أن حماس لا تملك جميع الإسرائيليين المختطفين، وتحتاج إلى التوصل إلى تفاهمات مع الفصائل الأخرى التي تحتجز المختطفين الإسرائيليين.

ويقول مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون كبار إنه بسبب الفجوات التي لا تزال قائمة بين الطرفين، ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين في الأيام المقبلة.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة أثارت غضب حماس بشدة ويمكن أن تعقد المفاوضات وتجعلها صعبة على المدى القصير.