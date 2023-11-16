شرطة أبوظبي وفرق الدفاع المدني تتعامل مع حريق في منطقة المصفح

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني أنها تتعامل مع حريق اندلع صباح اليوم الخميس، 16 نوفمبر، في مصنع بمنطقة مصفح. ودعت الشرطة أفراد الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأوضحت شرطة أبوظبي عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي: "فرق شرطة أبوظبي
وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تتعامل مع حريق اندلع
اليوم 16
نوفمبر 2023 في تمام الساعة السابعة صباحاً في مصنع بمنطقة مصفح، وقد باشرت الجهات المختصة عملها وتؤكدان على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية".
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