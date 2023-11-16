شرطة أبوظبي وفرق الدفاع المدني تتعامل مع حريق في منطقة المصفح

أكدت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني أنها تتعامل مع حريق اندلع صباح اليوم الخميس، 16 نوفمبر، في مصنع بمنطقة مصفح. ودعت الشرطة أفراد الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأوضحت شرطة أبوظبي عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي: "فرق شرطة أبوظبي

وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تتعامل مع حريق اندلع

اليوم 16

نوفمبر 2023 في تمام الساعة السابعة صباحاً في مصنع بمنطقة مصفح، وقد باشرت الجهات المختصة عملها وتؤكدان على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية".

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