شرطة طوكيو توقف رجلاً بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أوقفت الشرطة اليابانية الخميس رجلاً بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محليّة.
وأظهرت مشاهد بثّتها قنوات تلفزيونية سيارة داكنة اللون وقد اصطدمت بحاجز عند تقاطع طرق يبعد حوالي 100 متر من مبنى السفارة، في حين أفادت وسائل إعلام عن إصابة شرطي بجروح طفيفة من جراء هذا الاصطدام.
وأفادت تقارير إعلامية أنّ الموقوف رجل في الخمسينيات من عمره وينتمي إلى جماعة يمينية.
وقال متحدّث باسم مديرية الإطفاء إنّ الجهاز تلقّى في الساعة 11,57 بلاغاً يفيد بوقوع الاصطدام ويطلب حضور سيارة إسعاف إلى المكان.
وقال عامل في مطعم قريب لقناة "إن إتش كي" التلفزيونية العامة "سمعتُ ضجيجاً عالياً للغاية وخرجت لأتفقّد الأمر".
وأضاف "بعد ذلك رأيت شرطياً مصاباً بجروح ويتألّم بالقرب من حاجز مروري. لقد بدا أنّه ينزف".
ورفضت الشرطة التعليق على الواقعة.
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