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شرطة طوكيو توقف رجلاً بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية

11/16/2023 12:29:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوقفت الشرطة اليابانية الخميس رجلاً بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محليّة.

وأظهرت مشاهد بثّتها قنوات تلفزيونية سيارة داكنة اللون وقد اصطدمت بحاجز عند تقاطع طرق يبعد حوالي 100 متر من مبنى السفارة، في حين أفادت وسائل إعلام عن إصابة شرطي بجروح طفيفة من جراء هذا الاصطدام.

وأفادت تقارير إعلامية أنّ الموقوف رجل في الخمسينيات من عمره وينتمي إلى جماعة يمينية.

وقال متحدّث باسم مديرية الإطفاء إنّ الجهاز تلقّى في الساعة 11,57 بلاغاً يفيد بوقوع الاصطدام ويطلب حضور سيارة إسعاف إلى المكان.

وقال عامل في مطعم قريب لقناة "إن إتش كي" التلفزيونية العامة "سمعتُ ضجيجاً عالياً للغاية وخرجت لأتفقّد الأمر".

وأضاف "بعد ذلك رأيت شرطياً مصاباً بجروح ويتألّم بالقرب من حاجز مروري. لقد بدا أنّه ينزف".

ورفضت الشرطة التعليق على الواقعة.

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